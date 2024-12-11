Росприроднадзор рассказал правду о "тигре в петербургской квартире"

Автор видеоролика, Ярослав Горянский, объяснил специалистам, что съемка проходила в центре спасения животных "Альфа", расположенном в Свердловской области.

Недавно пользователи бурно обсудили видео, на котором, казалось бы, в петербургской квартире держат амурского тигра. Во вторник, 4 февраля, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования проинформировала о проведенной проверке.

Автор видеоролика, Ярослав Горянский, объяснил специалистам, что съемка проходила в центре спасения животных "Альфа", расположенном в Свердловской области. Звезда интернета — тигр по имени Принц, которому сейчас 10 месяцев. Он родился от бенгальских родителей и поступил в центр в трехмесячном возрасте из нижегородского зоопарка.

Принц живет в просторном вольере. Всего в центре спасаются более 150 животных, среди которых пумы, рыси и медведи. Здесь им предоставляют необходимую реабилитацию, а все документы на содержание животных находятся в полном порядке.

Видео, вызвавшее волну обсуждений, было размещено в социальной сети TikTok, где собрало более 240 миллионов просмотров. На кадрах видно, как мужчина открывает дверь, за которой стоит тигр. Автор видео с юмором подписал ролик: "Зашел не в ту дверь".

Ярослав Горянский родом из Петербурга, раньше он работал в частном зоопарке. Недавно он переехал в Екатеринбург, где присоединился к своему другу, основавшему центр спасения животных "Альфа".

Ранее мы сообщили о том, что в павильоне "Экзотариум" Ленинградского зоопарка покажут редких горных обитателей.

Видео: Telegram / Росприроднадзор