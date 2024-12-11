В павильоне "Экзотариум" Ленинградского зоопарка покажут редких горных обитателей

Посетители смогут увидеть животных, которые ранее не были доступны для публичного просмотра.

В субботу, 1 февраля, на втором этаже павильона "Экзотариум" Ленинградского зоопарка начнет свою работу временная экспозиция под названием "Лучше гор могут быть только горы".

На этой выставке будут представлены горные виды амфибий, рептилий и беспозвоночных, которым требуются особые условия содержания. Эти животные предпочитают прохладный климат, поэтому большую часть года они содержатся внутри помещений, где проще поддерживать необходимый температурный режим.

Посетители смогут увидеть животных, которые ранее не были доступны для публичного просмотра. Речь идет о таких видах, как Крокодиловые шинизавры, полоз Меллендорфа, высокогорные игуаны фиматурусы, индийская шиповатая черепаха, лишаистые веслоноги, перуанские палочники, крокодиловые тритоны.

Помимо этого, зрителям представят короткий фильм, созданный фотографом-оператором Ленинградского зоопарка Михаилом Солдатенковым. В фильме показаны процессы кормления и ухода за этими горными жителями, а также работа сотрудников зоопарка с ними.

Экспозиция "Лучше гор могут быть только горы" будет открыта до наступления теплой весны.

Ранее мы сообщили о том, что для ягуара Ричарда в Ленинградском зоопарке провели ароматерапию пихтой.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка