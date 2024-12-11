  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:59
60
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Для ягуара Ричарда в Ленинградском зоопарке провели ароматерапию пихтой

0 0

Аромат хвойных деревьев бодрит кошачьих.

Для черного ягуара Ричарда из Ленинградского зоопарка провели ароматерапию. Об этом 30 января рассказали в учреждении. 

Отмечается, что запах хвои привлекает не только домашних кошек, но и ягуаров. Ричард с наслаждением повалялся в свежих ветках лапника пихты. 

Аромат хвойных деревьев бодрит кошачьих. Кроме того, иголки на ветках приятно почесывают шерсть, превращая трение в настоящий массаж. 

Пушистая хвоя, легкое покалывание, невероятный запах – разве можно устоять? Ричард даже не пытался. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее на Piter.TV: в зоопарке предложили поиграть в "гляделки" с совой. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, ягуар ричард
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии