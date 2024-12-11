Для ягуара Ричарда в Ленинградском зоопарке провели ароматерапию пихтой

Аромат хвойных деревьев бодрит кошачьих.

Для черного ягуара Ричарда из Ленинградского зоопарка провели ароматерапию. Об этом 30 января рассказали в учреждении.

Отмечается, что запах хвои привлекает не только домашних кошек, но и ягуаров. Ричард с наслаждением повалялся в свежих ветках лапника пихты.

Аромат хвойных деревьев бодрит кошачьих. Кроме того, иголки на ветках приятно почесывают шерсть, превращая трение в настоящий массаж.

Пушистая хвоя, легкое покалывание, невероятный запах – разве можно устоять? Ричард даже не пытался. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка