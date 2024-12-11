В Ленинградском зоопарке предложили поиграть в "гляделки" с совой

А также ответили на вопрос: "моргают ли совы?"

Как считаете, есть ли у вас шанс обыграть сову в "гляделки", – с таким вопросом обратились киперы Ленинградского зоопарка к петербуржцам. Сотрудники заведения опубликовали видео и предложили посчитать, сколько раз моргнет их длиннохвостая неясыть.

Работники зоопарка объяснили, что представление, согласно которому совы вовсе не моргают, является ложным. Птицы так же, как и люди, смыкают на мгновение свои веки, однако делают это значительно реже существ человеческих и других представителей вида.

Ранее стало известно, что грызун пака по имени Гринхарт из Ленинградского зоопарка освоился в новом вольере.

Видео: Ленинградский зоопарк