Пака Гринхарт из Ленинградского зоопарка освоился в новом вольере

Чаще питомец показывается посетителям, когда его навещает кипер.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 28 января рассказали о том, что пака Гринхарт уже освоился в своем вольере.

Чаще питомец показывается посетителям, когда его навещает кипер, поскольку он приходит в гости не с пустыми руками. Например, Гринхарту приносят курагу, фейхоа, яблоко, грушу, красный виноград, бруснику или арахис.

Но Гринхарт не так прост – в еде он привередлив. Чтобы получить расположение грызуна, нужны определенные деликатесы. Например, порция вареной гречки или творога с отрубями способна убедить Гринхарта встать на весы или дать лапку. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Грызун стал смелее и не боится подходить к стеклу, чтобы с интересом разглядывать посетителей. В феврале тренинг с Гринхартом будут проводит ежедневно в будние дни в 12:30.

Напомним, самец паки появился в учреждении в конце прошлого года.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка