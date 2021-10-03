В Ленинградском зоопарке раскрыли нового питомца

Им оказался грызун пака.

Новым питомцем Ленинградского зоопарка стала пака по имени Гринхарт, сообщили 6 декабря в учреждении.

В зоопарке в течение месяца публиковали различные подсказки – с шерсткой, лапкой и рационом. Многие подписчики с первой попытки дали правильный ответ.

Отмечается, что пака – грызун из семейства паковых размером примерно 60-80 сантиметров в длину и весом до 12-14 килограммов. Животное в дикой природе живет у водоемов в тропических и субтропических лесах Центральной и Южной Америки.

В Петербург приехал самец, ему всего 4 месяца. Гринхарта обучает личный тренер: малыш узнает, как взвешиваться, заходить в переноску и привыкать к касаниям.

По словам киперов, этот с виду милый зверек рычит очень страшно и иногда даже может напугать неподготовленных сотрудников этим звуком. <…> К тому же Гринхарту нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке и полностью освоиться. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Питомец живет в одном вольере с ленивцами и дурукули в павильоне "Приматы".

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк будет закрыт 9 декабря.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка