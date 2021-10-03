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В Ленинградском зоопарке раскрыли нового питомца

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Им оказался грызун пака.

Новым питомцем Ленинградского зоопарка стала пака по имени Гринхарт, сообщили 6 декабря в учреждении. 

В зоопарке в течение месяца публиковали различные подсказки – с шерсткой, лапкой и рационом. Многие подписчики с первой попытки дали правильный ответ. 

Отмечается, что пака – грызун из семейства паковых размером примерно 60-80 сантиметров в длину и весом до 12-14 килограммов. Животное в дикой природе живет у водоемов в тропических и субтропических лесах Центральной и Южной Америки. 

В Петербург приехал самец, ему всего 4 месяца. Гринхарта обучает личный тренер: малыш узнает, как взвешиваться, заходить в переноску и привыкать к касаниям. 

По словам киперов, этот с виду милый зверек рычит очень страшно и иногда даже может напугать неподготовленных сотрудников этим звуком. <…> К тому же Гринхарту нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке и полностью освоиться. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Питомец живет в одном вольере с ленивцами и дурукули в павильоне "Приматы". 

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк будет закрыт 9 декабря. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, пака
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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