Ленинградский зоопарк будет закрыт 9 декабря

В Ленинградском зоопарке 9 декабря состоится санитарный день. Об этом сообщили в учреждении.
Дорогие друзья! Напоминаем вам, что в понедельник, 9 декабря, – санитарный день. Зоопарк будет закрыт для посетителей. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Петербуржцев и гостей города ждут в другие дни с 10:00 до 20:00. А кассы и вход закрываются в 19:00.
Ранее мы рассказывали о том, что 8 декабря в зоопарке откроется "Подземный мир".
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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