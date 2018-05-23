Ленинградский зоопарк будет закрыт 9 декабря

Петербуржцев и гостей города ждут в другие дни с 10:00 до 20:00.

В Ленинградском зоопарке 9 декабря состоится санитарный день. Об этом сообщили в учреждении.

Дорогие друзья! Напоминаем вам, что в понедельник, 9 декабря, – санитарный день. Зоопарк будет закрыт для посетителей. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Петербуржцев и гостей города ждут в другие дни с 10:00 до 20:00. А кассы и вход закрываются в 19:00.

Ранее мы рассказывали о том, что 8 декабря в зоопарке откроется "Подземный мир".

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка