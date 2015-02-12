8 декабря в Ленинградском зоопарке откроется "Подземный мир"

Тематический день объединит мероприятия, связанные с подземной фауной.

В предстоящее воскресенье, 8 декабря, в Ленинградском зоопарке состоится тематический день "Подземный мир", в рамках которого киперы проведут познавательную программу, посвященную особенностям жизни подземных животных, – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Просветительское событие объединит несколько мероприятий, участие в которых для купивших входной билет в зоопарк будет бесплатным. В частности, киперы расскажут о секретах подземного мира, организуют творческий мастер-класс "Шустрое подземелье", мультимедийную викторину "Подземные рекорды" и маршрутную квест-игру "Семь подземных королей". Маршрутные листы для участия в том или ином мероприятии будут выдаваться всем желающим до 14:30.

Ранее мы сообщали, что в преддверии Года Змеи в Ленинградском зоопарке устроили марафон, который посвящен холоднокровным красавцам. Каждую неделю до 1 января сотрудники учреждения будут рассказывать о новой змее. Сегодня киперы поделились видеозаписью с серым лазающим полозом.

Фото: Ленинградский зоопарк