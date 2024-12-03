Ленинградский зоопарк показал серого лазающего полоза

В зоопарке стартовал змеиный марафон к Новому году.

В честь предстоящего Нового года – Года Змеи, в Ленинградском зоопарке устроили марафон, который посвящен этим холоднокровным красавцам. Каждую неделю до 1 января учреждение расскажет о новой змее.

Первым героем стал серый лазающий полоз, также его называют "крысиной змеей", что связано с основным рационом рептилий. Они активно поедают грызунов.

Эти змеи помогают ограничить численность крыс и мышей, что снижает риск распространения заболеваний, повреждения посевов и других последствий избыточного числа маленьких вредителей. Потому крысиная змея – важный союзник в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке показали отдыхающую мартышку Бразза.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка