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Ленинградский зоопарк показал серого лазающего полоза

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В зоопарке стартовал змеиный марафон к Новому году.

В честь предстоящего Нового года – Года Змеи, в Ленинградском зоопарке устроили марафон, который посвящен этим холоднокровным красавцам. Каждую неделю до 1 января учреждение расскажет о новой змее. 

Первым героем стал серый лазающий полоз, также его называют "крысиной змеей", что связано с основным рационом рептилий. Они активно поедают грызунов. 

Эти змеи помогают ограничить численность крыс и мышей, что снижает риск распространения заболеваний, повреждения посевов и других последствий избыточного числа маленьких вредителей. Потому крысиная змея – важный союзник в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в зоопарке показали отдыхающую мартышку Бразза. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: год змеи, змеи, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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