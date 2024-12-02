В учреждении напомнили о важности делать перерывы во время работы.

В первый день недели – понедельник – в Ленинградском зоопарке показали отдыхающую мартышку Бразза.

Пусть это видео напомнит вам, что даже в самые загруженные дни нужно находить время для отдыха. Не забывайте заботиться о себе и чередовать работу с моментами спокойствия. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее в учреждении показали лапу нового таинственного питомца. Известно, что животное ест зелень, хурму, орехи, сельдерей и сушеный инжир.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка