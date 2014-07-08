В Ленинградском зоопарке показали лапу нового питомца

В Ленинградском зоопарке накануне показали лапу нового таинственного питомца.
Перед вами очаровательная лапка с маникюром, которому позавидует любая девушка, любящая длинные ногти.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее продемонстрировали шубку неизвестного, а также его рацион. Отмечается, что животное ест зелень, хурму, орехи, сельдерей и сушеный инжир.
Некоторые комментаторы в постах о питомце предполагают, что "новичок" – сурикат, кенгуру или пака.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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