В Ленинградском зоопарке показали лапу нового питомца

Отмечается, что животное ест зелень, хурму, орехи, сельдерей и сушеный инжир.

В Ленинградском зоопарке накануне показали лапу нового таинственного питомца.

Перед вами очаровательная лапка с маникюром, которому позавидует любая девушка, любящая длинные ногти. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее продемонстрировали шубку неизвестного, а также его рацион. Отмечается, что животное ест зелень, хурму, орехи, сельдерей и сушеный инжир.

Некоторые комментаторы в постах о питомце предполагают, что "новичок" – сурикат, кенгуру или пака.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка