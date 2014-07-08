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В Ленинградском зоопарке показали лапу нового питомца
Сегодня, 8:40
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В Ленинградском зоопарке показали лапу нового питомца

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Отмечается, что животное ест зелень, хурму, орехи, сельдерей и сушеный инжир.

В Ленинградском зоопарке накануне показали лапу нового таинственного питомца. 

Перед вами очаровательная лапка с маникюром, которому позавидует любая девушка, любящая длинные ногти. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее продемонстрировали шубку неизвестного, а также его рацион. Отмечается, что животное ест зелень, хурму, орехи, сельдерей и сушеный инжир. 

Некоторые комментаторы в постах о питомце предполагают, что "новичок" – сурикат, кенгуру или пака. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, новый питомец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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