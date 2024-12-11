В Ржевском лесопарке вновь пройдет бесплатная орнитологическая экскурсия

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Орнитологическая экскурсия вновь состоится в Ржевском лесопарке 1 февраля в 10:00. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга.

Сейчас идет третий сезон экскурсий. В ходе прогулки участники познакомятся с различными видами птиц и узнают про орнитофауну города.

Точка сбора – около специального знака "Точка сбора на орнитологические экскурсии" на общественном пространстве на реке Лапке. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что большую полярную чайку заметили под Петербургом.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга