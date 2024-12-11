В Ржевском лесопарке вновь пройдет бесплатная орнитологическая экскурсия

Орнитологическая экскурсия вновь состоится в Ржевском лесопарке 1 февраля в 10:00. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга.
Сейчас идет третий сезон экскурсий. В ходе прогулки участники познакомятся с различными видами птиц и узнают про орнитофауну города.
Точка сбора – около специального знака "Точка сбора на орнитологические экскурсии" на общественном пространстве на реке Лапке. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Ранее мы рассказывали о том, что большую полярную чайку заметили под Петербургом.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все