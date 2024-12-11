  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ржевском лесопарке вновь пройдет бесплатная орнитологическая экскурсия
Сегодня, 11:46
133
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ржевском лесопарке вновь пройдет бесплатная орнитологическая экскурсия

0 0

Необходима регистрация.

Орнитологическая экскурсия вновь состоится в Ржевском лесопарке 1 февраля в 10:00. Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга. 

Сейчас идет третий сезон экскурсий. В ходе прогулки участники познакомятся с различными видами птиц и узнают про орнитофауну города. 

Точка сбора – около специального знака "Точка сбора на орнитологические экскурсии" на общественном пространстве на реке Лапке. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что большую полярную чайку заметили под Петербургом. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: ржевский лесопарк, экскурсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии