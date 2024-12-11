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Большую полярную чайку заметили под Петербургом
Сегодня, 16:19
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Большую полярную чайку заметили под Петербургом

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До конца XX века птицу видели в регионе несколько раз.

В Гатчине местные жители заметили пернатого бургомистра. Так ученые называют большую полярную чайку, сообщил 29 января в эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков. 

До конца XX века птицу видели в регионе несколько раз. Только с 2017 года бургомистр периодически стал появляться на Белом озере Дворцового парка.

Бургомистр – одна из самых крупных чаек. Размах ее крыльев достигает 165 сантиметров. В России обитает на Арктических побережьях и лишь изредка залетает вглубь материка. 

Павел Глазков, биолог 

В Ленобласти встретили молодую птицу, у нее пока сероватый, с бурыми пестринами, окрас и розовый клюв с черным кончиком.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские скворцы не стали улетать на зимовку. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков) 

Теги: большая чайка, гатчина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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