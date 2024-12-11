Петербургские скворцы не стали улетать на зимовку

Основной рацион этих птиц – насекомые, однако они приспособились питаться пищевыми отходами.

Скворцы из Петербурга отказались улетать на зимовку в Западную Европу из-за теплой погоды, рассказал биолог Павел Глазков.

Основной рацион этих птиц – насекомые, однако они приспособились питаться пищевыми отходами. А в этом году подспорьем им служит и урожай рябины и мелких яблок.

Кроме того, в оттаявших участках земли пернатым удается найти насекомых.

Скворцы – как и положено сейчас – в своем зимнем наряде. Их черное оперение усыпано белыми пестринами. Но уже скоро, к началу весны, белые кончики перьев обновятся, и птицы предстанут перед нами в своих щегольских черных фраках с зеленым, синим и фиолетовым отливом. Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: лебеди-кликуны замечены под Петербургом.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков