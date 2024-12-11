Петербургские скворцы не стали улетать на зимовку

Скворцы из Петербурга отказались улетать на зимовку в Западную Европу из-за теплой погоды, рассказал биолог Павел Глазков.
Основной рацион этих птиц – насекомые, однако они приспособились питаться пищевыми отходами. А в этом году подспорьем им служит и урожай рябины и мелких яблок.
Кроме того, в оттаявших участках земли пернатым удается найти насекомых.
Скворцы – как и положено сейчас – в своем зимнем наряде. Их черное оперение усыпано белыми пестринами. Но уже скоро, к началу весны, белые кончики перьев обновятся, и птицы предстанут перед нами в своих щегольских черных фраках с зеленым, синим и фиолетовым отливом.
Павел Глазков, биолог
Ранее на Piter.TV: лебеди-кликуны замечены под Петербургом.
Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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