Сегодня, 8:13
Скворцы не улетели из Петербурга на зимовку в Европу

Основной рацион этих птиц – насекомые, но они приспособились питаться пищевыми отходами, а также рябиной и мелкими яблоками.

Петербургские скворцы остались в городе, отказавшись улетать в Западную Европу. По словам известного биолога Павла Глазкова, в Северной столице им тепло. 

Основной рацион этих птиц – насекомые, но они приспособились питаться пищевыми отходами, а также рябиной и мелкими яблоками. Когда нет мороза, скворцы активно поют. Пернатые уже "переоделись" в зимний наряд: черное оперение усыпано белыми пестринами. 

К началу весны белые кончики перьев обносятся, и птицы предстанут перед нами в своих щегольских черных фраках с зеленым, синим и фиолетовым отливом.

Павел Глазков, биолог 

В природе скворцы устраивают гнезда в дуплах, в городе же поселяются в искусственных гнездовьях – скворечниках. 

Ранее на Piter.TV: семья бобров поселилась на реке Таракановке в парке "Екатерингоф".

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре

