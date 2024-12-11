Под Петербургом заметили первых скворцов и предвестников весны

Весна, очевидно, наступит в ближайшее время.

В преддверии весны из Ленинградской области пришла радостная новость: местные жители заметили первых скворцов. Об этом сообщила подписчица паблика "Девяткино онлайн | Мурино", поделившись весенним настроением с другими участниками сообщества.

Напомним, что прилёт скворцов традиционно считается предвестником скорого наступления тепла и пробуждения природы. Отметим, что раньше считалось, что если весна ранняя, то скворцов можно увидеть уже с середины марта. Если весна поздняя, то скворцы задерживаются до апреля, но не позднее его середины.

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Видео: Telegram-канал "Девяткино онлайн | Мурино"