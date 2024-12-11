Почему в 2025 году россияне не получат дополнительные выходные в феврале и марте

Обычно, если праздники выпадают на выходные, выходной день переносится на ближайший рабочий день согласно статье 112 Трудового кодекса РФ.

Жители Санкт-Петербурга и других регионов, привыкшие к дополнительным выходным в феврале и марте благодаря праздникам 23 февраля и 8 марта, в 2025 году останутся без них. Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Обычно, если праздники выпадают на выходные, выходной день переносится на ближайший рабочий день согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. Однако в 2025 году Правительство РФ решило перенести выходные дни на другие месяцы. Согласно Постановлению Правительства № 1335 от 4 октября 2024 года, выходной с воскресенья 23 февраля перенесён на четверг 8 мая, а с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня. Таким образом, дополнительные выходные в феврале и марте исчезнут, но появятся в мае и июне.

Для тех, кто всё же хочет отдохнуть в феврале или марте, есть несколько вариантов. Во-первых, можно использовать ежегодный оплачиваемый отпуск. Если отпуск уже запланирован на другой период, можно попросить работодателя перенести его или разделить на части. Однако это возможно только с согласия работодателя, за исключением случаев, когда сотрудник относится к льготной категории, например, является многодетным родителем.

Во-вторых, можно взять отпуск за свой счёт, написав соответствующее заявление. Также можно использовать отгулы, например, за работу в выходной день или за сдачу крови. Доноры имеют право на дополнительный оплачиваемый выходной, который можно использовать в любое время.

Эксперты также советуют обращать внимание на "выгодность" месяца для отпуска. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем менее выгодно брать отпуск для тех, кто получает оклад. Однако, учитывая отсутствие дополнительных выходных в феврале и марте, оба месяца можно считать условно равными по "выгодности", хотя март всё же немного предпочтительнее.

Фото: unsplash (Roman Kraft)