Петербуржцы заметили стаи улетающих на зимовку птиц

Недавно заметили летящих клином гусей на большой высоте над городскими кварталами.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали свидетелями массового осеннего перелета птиц. Как сообщают наблюдатели, утром 19 октября над Всеволожским районом пролетели стаи гусей, направляющихся к местам зимовки.

По словам местных жителей, в этом году птицы летят особенно высоко, сохраняя характерное клинообразное построение. Мигрирующие стаи можно заметить не только над природными ландшафтами, но и над городскими кварталами.

Пернатые летят особенно высоко и быстро, но самые внимательные всё же могут увидеть и услышать улетающих на зимовку птиц. Telegram-канал "Ушами филина"

Миграция птиц в регионе началась еще в конце лета, когда жители стали замечать журавлей, цапель и стрижей. Орнитологи поясняют, что осенний перелет обычно продолжается до конца октября, пока не установится холодная погода. Наблюдатели рекомендуют обращать внимание на небо в утренние часы, когда птицы особенно активны.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО