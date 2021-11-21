На зимовку уходят скульптуры Летнего сада

Специалисты Русского музея начнут сегодня укрывать и оборачивать статуи хлопковой тканью.

Скульптуры Летнего сада уходят на зимовку с 22 октября. Специалисты Русского музея начнут сегодня укрывать и оборачивать статуи хлопковой тканью, после чего накроют их деревянными футлярами, сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

Мера необходима для сохранности скульптур, которые плохо переносят перепады температуры с замерзанием конденсата на поверхности. Такая традиция появилась еще в XVIII веке. Тогда статуи оборачивали холстом, однако он намокал. Поэтому в 20-е годы XIX века начали использовать деревянные футляры, и этот способ применяется до сих пор.

Ранее в Павловском парке мраморную скульптуру начали закрывать на зимний сезон.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга