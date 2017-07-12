В холодное время года радовать взор посетителей будет бронзовая скульптура.

В Павловском парке мраморную скульптуру начали закрывать на зимний сезон. Работы уже идут на отдаленных от Павловского дворца участках. Еще несколько дней, и мраморные статуи в Придворцовом районе также спрячутся в деревянные футляры до весны. Об этом рассказали в ГМЗ "Павловск".

В холодное время года радовать взор посетителей будет бронзовая скульптура: особенно выразителен район "Двенадцать дорожек", где на центральной поляне статую Аполлона окружают его спутницы-музы.

Всего под футлярами на холодное время будет закрыто 54 скульптуры. При этом, павловские кентавры на мосту через Славянку "прятаться" не будут: это современные копии, выполненные из композитного мрамора.

Скульптуры в Гатчинском парке спрятали в футляры.

Видео: ГМЗ "Павловск"