Скульптуры в Гатчинском парке спрятали в футляры

Сотрудники магазина надеются восстановить утраченные фонари и даже не исключают возможности обнаружения оригинальных кронштейнов.

Петербургский книжный магазин "Подписные издания" планирует вернуть на фасад исторические кованые кронштейны с фонарями, которые исчезли еще в 1980-х годах. Эти декоративные элементы, спроектированные архитектором Николаем Васильевым, служили дополнительным источником света, но их текущее местонахождение неизвестно.

Сотрудники магазина надеются восстановить утраченные фонари и даже не исключают возможности обнаружения оригинальных кронштейнов. Они обратились за помощью к жителям Петербурга, призывая поделиться любыми сведениями, старинными фото или чертежами. За ценную информацию обещают вознаграждение.

Магазин уже провел исследование совместно с архитекторами, используя архивные фотографии для создания чертежей утраченных элементов.