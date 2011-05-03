Вандалы испортили стелу на мемориале "Берег мужественных" под Петербургом

Данный мемориал располагается на территории деревни Керново.

Вандалы вновь нанесли ущерб памятнику в Ленинградской области. В Ломоносовском районе злоумышленники обстреляли стелу на мемориальном комплексе "Берег мужественных", расположенном на берегу реки Воронки. Информация об этом была опубликована в сообществе "Маяк. Сосновый Бор", пишет "Петербургский дневник".

Сообщается, что данный мемориал располагается на территории деревни Керново.

Согласно информации полиции, к ним не поступало никаких обращений или заявлений относительно повреждений памятника, однако они взяли эту ситуацию под контроль. Как заявили в городском отделе благоустройства, мемориальный комплекс "Берег мужественных" находится в ведении Музейного агентства Ленинградской области.