Вандалы испортили стелу на мемориале "Берег мужественных" под Петербургом

Вандалы вновь нанесли ущерб памятнику в Ленинградской области. В Ломоносовском районе злоумышленники обстреляли стелу на мемориальном комплексе "Берег мужественных", расположенном на берегу реки Воронки. Информация об этом была опубликована в сообществе "Маяк. Сосновый Бор", пишет "Петербургский дневник".
Сообщается, что данный мемориал располагается на территории деревни Керново.
Согласно информации полиции, к ним не поступало никаких обращений или заявлений относительно повреждений памятника, однако они взяли эту ситуацию под контроль. Как заявили в городском отделе благоустройства, мемориальный комплекс "Берег мужественных" находится в ведении Музейного агентства Ленинградской области.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти аттестовали спасателей.
Фото: Telegram / Дежурный по Ленобласти
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