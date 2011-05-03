В Ленобласти аттестовали спасателей

В рамках заседания специалисты должны были пройти проверку физической подготовки, теоретический экзамен по медицинской подготовке, а также продемонстрировать свои знания в профессиональных областях.

Вице-губернатор Ленинградской области - глава комитета правопорядка и безопасности Михаил Ильин организовал заседание Комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб и формирований, спасателей и граждан, желающих получить статус спасателя на территории региона.

В рамках заседания специалисты должны были пройти проверку физической подготовки, теоретический экзамен по медицинской подготовке, а также продемонстрировать свои знания в профессиональных областях. Также была проведена оценка технического оснащения подразделений, проверялось наличие необходимого оборудования и снаряжения для выполнения служебных обязанностей.

В результате экзаменационной проверки и специальной подготовки квалификацию подтвердили 24 спасателя и 4 аварийно-спасательных формирования Ленинградской области. Среди успешно прошедших аттестацию оказались сотрудники Леноблпожспаса и Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области.