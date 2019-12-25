Бесплатные медицинские услуги предоставят матерям в Ленобласти

В Ленинградской области проводится серия бесплатных консультаций для матерей-одиночек, многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Консультации организуются в рамках программы "Мамы в фокусе внимания". Участницы могут получить консультации специалистов, включая терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, офтальмолога и ЛОРа. Обследования и процедуры проводятся в выходной день, чтобы дать женщинам возможность посетить врачей без ущерба для их рабочего графика.
Жительницы региона могут записаться на прием через районные отделения организатора акции — ленинградского "Союза женщин России".
Ранее мы сообщили о том, что программу ремонта дорог к садоводствам хотят продлить в Ленобласти.
Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Ленобласти
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