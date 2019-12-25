Бесплатные медицинские услуги предоставят матерям в Ленобласти

Жительницы региона могут записаться на прием через районные отделения организатора акции — ленинградского "Союза женщин России".

В Ленинградской области проводится серия бесплатных консультаций для матерей-одиночек, многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Консультации организуются в рамках программы "Мамы в фокусе внимания". Участницы могут получить консультации специалистов, включая терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, офтальмолога и ЛОРа. Обследования и процедуры проводятся в выходной день, чтобы дать женщинам возможность посетить врачей без ущерба для их рабочего графика.

Жительницы региона могут записаться на прием через районные отделения организатора акции — ленинградского "Союза женщин России".