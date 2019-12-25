Программа ремонта дорог к садоводствам хотят продлить в Ленобласти

Из них по 500 млн будет финансироваться из бюджета Петербурга и 125 млн — из бюджета соседнего региона.

Петербург и Ленинградская область планируют продлить соглашение о совместном ремонте дорог к садоводствам.

Как сообщает "Фонтанка.ру", проект дополнительного соглашения к документу опубликован 15 октября. Если сейчас соглашение рассчитано на 2023-2024 годы, то в перспективе оно будет действовать до 2027 года включительно. Сумма расходов увеличивается с 1,308 млрд до 2,808 млрд рублей.

Предполагалось, что в следующем году программу закроют на 375 млн рублей, однако теперь предусмотрено, что в 2025-2027 годах ежегодно будет выделяться по 625 млн рублей. Из них по 500 млн будет финансироваться из бюджета Петербурга и 125 млн — из бюджета Ленинградской области.

В действующем варианте соглашения указано 85 адресов. В проекте изменений — уже 111. Например, в 2023 году начали с дороги к садоводческому массиву "Чаща", а в 2027-м планируют завершить дорогами к СНТ "Союз-Чернобыль", "Кошкино" и "Перевоз".