Прокуратура Ленобласти представила чат-бот по вопросам отопления и уборки снега

С его помощью можно получить информацию о правах и обязанностях потребителей коммунальных услуг.

Прокуратура Ленобласти запустила чат-бота в Telegram по вопросам отопления и уборки снега, чтобы помочь гражданам защитить свои права в сфере ЖКХ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе подготовки к отопительному периоду 2024–2025 годов прокуратура провела проверки и выявила 226 нарушений закона. Было вынесено 114 представлений, 39 человек привлекли к дисциплинарной, а 28 — к административной ответственности. В суд подано 18 исков, должностным лицам объявлено 39 предостережений.

Чат-бот "Дежурный прокурор" призван повысить правовую грамотность населения и ускорить реакцию на возможные нарушения в сфере ЖКХ. С его помощью можно получить информацию о правах и обязанностях потребителей коммунальных услуг, узнать порядок действий при проблемах с теплоснабжением, определить ответственного за уборку дорог от снега, а также куда обращаться при нарушениях в работе системы теплоснабжения.

Чат-бот "Дежурный прокурор Ленинградской области" доступен по ссылке.