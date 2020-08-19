Пума Синди в Ленинградском зоопарке встречает гостей с королевским достоинством

Хищница грациозно позирует посетителям под драматичную музыку из балета "Ромео и Джульетта".

В Ленинградском зоопарке пума Синди встречает гостей под классическую музыку. В Telegram-канале зоопарка показали, как хищница грациозно позирует посетителям под аккомпанемент из балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта".

Пума Синди сама решает, кто достоин внимания королевы. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

На опубликованной видеозаписи животное неспешно обводит взглядом территорию вольера под драматичные звуки Dance of the Knights (Танец рыцарей). Такое действительно может только королева, заключили подписичики канала.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк