В Росприроднадзоре объяснили, почему стая кабанов гуляла по Сестрорецку

Перед зимним периодом кабаны активно ищут пищу.

В Сестрорецке заметили стаю кабанов у здания городской администрации. Водителям пришлось проявить особую внимательность, так как животные вышли на проезжую часть. В пресс-службе Управления Росприроднадзора по Северо-Западу объяснили, почему кабаны стали чаще выходить к людям.

Дело в том, что сейчас животные готовятся к зиме, и их потребность в пище возросло в 3-4 раза по сравнению с летним периодом. Увеличение жировой прослойки поможет им выжить на период холодов.

Кабаны активные в ночное время. Тогда же они могут наведаться в поле, на огород или дачный участок.

Животные выходят на дорогу, так как у них сложился такой путь миграции. Некоторые вынуждены покидать места лежек из-за человека, который приходит в лес по грибы и ягоды. Чаще всего они переходят дорогу большой группой, которую надо пропустить.

В случае, если встреча произошла в лесу, следует проявить осторожность, так как зверь может нанести тяжелейшие раны. Вепрь агрессивно реагирует на внезапное появление человека. Поэтому на прогулке в лесу следует издавать звуки, чтобы предупредить зверя о своем приближении. Кабан осторожен и, услышав человека, скорее всего, постарается уйти. Управление Росприроднадзора по СЗФО.

Если встречу все же не удалось избежать, остановитесь и не двигайтесь. Затем спокойно, не поворачиваясь спиной к зверю, отступите на безопасное расстояние. Стоит помнить, что у кабана плохое зрение, но хороший слух и обоняние.

За сбитого кабана предусмотрена ответственность.

Ранее стадо голодных кабанов съело урожай жителей Васкелово.

Видео: ВКонтакте / Новости Сестрорецка / Gregory Rabinovich