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Стадо голодных кабанов съело урожай жителей Васкелово

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Людей они не боятся. 

Голодные кабаны терроризируют жителей Васкелово. Самки с детенышами приходят на участки дачников и уничтожают урожай. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Животные заглядывают на территорию, относящуюся к Хвойной аллее. Около 20 особей совершают набеги на огороды вечерами и ночами. Людей они не боятся. 

Взрослые и малыши прошли сквозь забор на участок не заморачиваясь, пожрали яблоки, редис, картошку и ушли дальше искать еду.

Житель Васкелово

Ранее на Piter.tv: трамваи встали из-за ДТП на путях на Лесном проспекте.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: васкелово, кабаны, съели урожай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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