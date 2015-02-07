Стадо голодных кабанов съело урожай жителей Васкелово

Людей они не боятся.

Голодные кабаны терроризируют жителей Васкелово. Самки с детенышами приходят на участки дачников и уничтожают урожай. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Животные заглядывают на территорию, относящуюся к Хвойной аллее. Около 20 особей совершают набеги на огороды вечерами и ночами. Людей они не боятся.

Взрослые и малыши прошли сквозь забор на участок не заморачиваясь, пожрали яблоки, редис, картошку и ушли дальше искать еду. Житель Васкелово

Ранее на Piter.tv: трамваи встали из-за ДТП на путях на Лесном проспекте.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер