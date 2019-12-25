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Трамваи встали из-за ДТП на путях на Лесном проспекте
Сегодня, 16:18
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Трамваи встали из-за ДТП на путях на Лесном проспекте

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Автомобилист выполнял разворот в момент ДТП.

Сегодня днем, 13 августа, из-за ДТП на Лесном проспекте в районе Литовской улицы встали трамваи. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

По словам свидетелей случившегося, автомобилист выполнял разворот в момент ДТП. Авария создала проблемы для других водителей. Так, в сторону улицы Александра Матросова собрались четыре трамвая № 20 и № 61. 

Ранее на Piter.tv: станцию метро "Черная речка" закрыли на вход.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: встали трамваи, гибдд, дпс, дтп, лесной проспект, пробка на лесном проспете, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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