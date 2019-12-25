  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Станцию метро "Черная речка" закрыли на вход
Сегодня, 16:03
143
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Станцию метро "Черная речка" закрыли на вход

0 0

В 16:07 станция заработала в штатном режиме.

Сегодня днем, 13 августа, станцию метро "Черная речка" закрыли на вход. Об этом рассказали в  пресс-службе городской подземки.

Причиной введения ограничения стала техническая остановка эскалатора. В 15:45 пассажиры не смогли попасть в вестибюль метро. Спустя несколько минут, в 15.53, станцию "Черная речка" открыли на вход, но в 15:56 вновь закрыли из-за повторной ошибки.

В 16:07 станция заработала в штатном режиме. Подробности уточняются.

В 16.07 эскалатор запущен, станция "Черная речка" открыта на вход.

Пресс-служба метрополитена Петербурга

Ранее на Piter.tv: вице-губернатор Петербурга Николай Линченко проверил ход строительства школ в Пушкинском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: закрыли на вход, метро, черная речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии