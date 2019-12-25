В 16:07 станция заработала в штатном режиме.

Сегодня днем, 13 августа, станцию метро "Черная речка" закрыли на вход. Об этом рассказали в пресс-службе городской подземки.

Причиной введения ограничения стала техническая остановка эскалатора. В 15:45 пассажиры не смогли попасть в вестибюль метро. Спустя несколько минут, в 15.53, станцию "Черная речка" открыли на вход, но в 15:56 вновь закрыли из-за повторной ошибки.

В 16:07 станция заработала в штатном режиме. Подробности уточняются.

В 16.07 эскалатор запущен, станция "Черная речка" открыта на вход. Пресс-служба метрополитена Петербурга

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Фото: Piter.tv