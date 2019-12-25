Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко проверил ход строительства школ в Пушкинском районе

Большинство объектов планируют сдать в назначенный срок.

Сегодня, 13 августа, вице-губернатор Николай Линченко проверил, как идет строительство школ и детских садов в Пушкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.



Сначала рабочая группа посетила два объекта: садик на 150 мест и начальную школу на 200 мест в Шушарах. Готовность проекта составила 80% на текущий момент. Отметим, что здания планировали сдать еще в этом квартале, но сроки перенесли из-за отсутствия подводящих сетей водоснабжения и водоотведения.



Затем вице-губернатор проверил строительство школы на 1650 мест с двумя бассейнами на Школьной улице. Строители выполнили 35%. Объект планируют сдать 30 июня 2023. Кроме того, представители администрации города проверили школу на 1925 мест на Новгородском проспекте. Петербург рассматривает вариант купить здание образовательного учреждения. Площадка будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале текущего года.



Также инспекция проверила строительство общеобразовательной школы на Промышленной улице. Объект готов на 95%. Уже 15 августа его будут вводить в в эксплуатацию при наличии разрешения.



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Фото: Pxhere