Помощник президента России объяснил, что пока что европейцы не высказывают конструктивных предложений.

Когда Москва получит от европейских политических лидеров конструктивные предложения по мирному урегулированию на украинской территории, тогда и встанет вопрос об участии Европейского союза в переговорах. Соответствующее заявление журналистам на брифинге сделал помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков.

Когда мы получим четкий сигнал от европейцев, чего они, собственно, хотят, и что они могут конструктивного и содержательного предложить для успеха урегулирования на Украине, то тогда встанет вопрос, наверное, об их участии. Юрий Ушаков, помощник президента РФ

Ушаков: Путин сообщил Трампу, что действия ВСУ не изменят ситуацию для Киева.

Фото: пресс-служба Кремля