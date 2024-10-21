Все эстонские автомобильные КПП принимают только с 08:00 до 20:00 по мск.

Ситуация с очередями на границе России и Эстонии на сегодняшний день остается стабильно напряженной. При этом за последние две недели таможенники не фиксируют значительного роста, однако наблюдается снижение пропускной способности сопредельных эстонских пунктов пропуска, сообщила в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ).

Скопления на границе, которые уже сложились, во многом объясняются мерами эстонской стороны. Пограничные службы соседнего государства ввели усиленный таможенный контроль и сократили график работы пунктов пропуска. Все эстонские автомобильные КПП принимают только с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Динамика пассажиропотока заметно меняется. Через МАПП "Ивангород" с 31 августа по 6 сентября 2026 года в обоих направлениях прошло свыше 12 тыс. человек, а уже в период с 26 октября по 1 ноября — около 5 тыс. На МАПП "Шумилкино" и МАПП "Куничина Гора" сохраняется неравномерный прием Эстонией грузового транспорта.

По данным СЗТУ, за 2025 год через пункты пропуска проследовало более 1 миллиона физических лиц, а с начала 2026 года — порядка 600 тыс. человек. Кроме того, если в прошлом году преобладали выезжающие из России, то сейчас соотношение сместилось в сторону въезжающих в страну.

Ранее эстонские власти предупредили о возможном закрытии многосторонних автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года. Путешественникам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрутов в ближайшие две недели.

В случае полного закрытия границы перевозчики готовятся приостановить автобусные рейсы из Петербурга в Эстонию.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)