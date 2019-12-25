Полное закрытие границы с Россией может привести к отмене четырех рейсов в день в каждом направлении.

Автобусные перевозчики, выполняющие рейсы между Санкт-Петербургом и Таллином, допускают приостановку маршрутов в случае полного закрытия границы России и Эстонии с 1 декабря. Однако пока компании не принимают конкретных решений, поскольку официальные документы от эстонских властей не опубликованы. Об этом представители перевозчиков рассказали РБК Петербург.

В пресс-службе Lux Express Group сообщили, что сейчас компания ежедневно выполняет рейсы по маршруту Таллин — Санкт-Петербург в обоих направлениях. Также действует один рейс Рига — Санкт-Петербург через пункт пропуска Нарва — Ивангород. Кроме того, автобусы между Таллином и Петербургом следуют через пограничные пункты Лухамаа и Койдула 8 раз в неделю.

В компании подсчитали, что полное закрытие границы приведет к приостановке в среднем 4 автобусных рейсов в день в каждую сторону.

По данным Lux Express Group, за первые 10 месяцев 2026 года пассажиры, прибывавшие в Петербург из Эстонии и других стран Евросоюза, составили около 2,5 % от общего числа клиентов перевозчика. Абсолютное количество таких пассажиров компания не раскрыла.

Ранее на Piter.TV: маршруты четырех автобусов менялись из-за работ на КАД.

Фото: Piter.TV