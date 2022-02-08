В Ленобласти задержали иностранца, который пересек границу из Эстонии в РФ

Мужчину поймали в Ивангороде.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекли очередную попытку незаконного пересечения границы страны.

Так, был выявлен и задержан иностранец при попытке перейти границу из Эстонии в РФ пешком по железнодорожному мосту в Ивангороде. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ).

Ранее мужчина незаконно пересек границу РФ с Финляндией в Ленобласти.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти