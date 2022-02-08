В Ленобласти задержали иностранца, который пересек границу из Эстонии в РФ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекли очередную попытку незаконного пересечения границы страны.
Так, был выявлен и задержан иностранец при попытке перейти границу из Эстонии в РФ пешком по железнодорожному мосту в Ивангороде. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ).
Ранее мужчина незаконно пересек границу РФ с Финляндией в Ленобласти.
Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти
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