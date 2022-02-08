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В Ленобласти задержали иностранца, который пересек границу из Эстонии в РФ
Сегодня, 15:59
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В Ленобласти задержали иностранца, который пересек границу из Эстонии в РФ

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Мужчину поймали в Ивангороде.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекли очередную попытку незаконного пересечения границы страны. 

Так, был выявлен и задержан иностранец при попытке перейти границу из Эстонии в РФ пешком по железнодорожному мосту в Ивангороде. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ). 

Ранее мужчина незаконно пересек границу РФ с Финляндией в Ленобласти. 

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: граница с эстонией, незаконное пересечение границы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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