Минору Кихара рассказал, что дипломатам передана нота протеста.

Министерство обороны Японии утверждает, что два, предположительно, российских самолета нарушили воздушное пространство страны в районе острова Окиносима, расположенных на территории местной префектуры Фукуока. Минору Кихара. Власти Токио добавили, что речь идет о нахождении бортов над акваторией Японского моря. Такой комментарий опубликован на официально сайте военного ведомства. В документе упоминается, что на перехват объектов предполагаемого противника были подняты истребители Сил самообороны.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на ресс-конференции с журналистами уточнил, что российской стороне по дипломатическим каналам был выражен протест. В российском министерстве по обороне неоднократно говорили о том, что все полеты российской военной авиации происходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В Японии заявили об отсутствии планов передавать Украине вооружения.

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