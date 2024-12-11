Лебеди-кликуны замечены под Петербургом

Около 20 птиц заметили на реке Вуоксе.

В Приозерске появились лебеди-кликуны, сообщил 15 января в эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков.

Около 20 птиц заметили на реке Вуоксе. Есть вероятность, что с похолоданием их станет больше.

Прошлой зимой в этом месте оставалось более 50 лебедей. Традиционно кликуны проводят холодное время года в Западной Европе. Еще недавно никто не поверил бы, что они могут зимовать в Ленобласти. Павел Глазков, биолог

Первая пара этих пернатых осталась именно на Вуоксе более 10 лет назад. Скорее всего, сейчас на реке живет ее потомство, также к ним присоединились еще несколько семей.

Число зимующих лебедей постоянно увеличивается. Если присмотреться, то видно, что птицы держатся семьями. Родители имеют белоснежную окраску, а у молодежи грязно-серое оперение. Павел Глазков, биолог

Ранее мы рассказывали о том, что вяхири в остались зимовать в Петербурге.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков)