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Лебеди-кликуны замечены под Петербургом
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Лебеди-кликуны замечены под Петербургом

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Около 20 птиц заметили на реке Вуоксе.

В Приозерске появились лебеди-кликуны, сообщил 15 января в эфире телеканала "Санкт-Петербург" биолог Павел Глазков. 

Около 20 птиц заметили на реке Вуоксе. Есть вероятность, что с похолоданием их станет больше. 

Прошлой зимой в этом месте оставалось более 50 лебедей. Традиционно кликуны проводят холодное время года в Западной Европе. Еще недавно никто не поверил бы, что они могут зимовать в Ленобласти.

Павел Глазков, биолог 

Первая пара этих пернатых осталась именно на Вуоксе более 10 лет назад. Скорее всего, сейчас на реке живет ее потомство, также к ним присоединились еще несколько семей. 

Число зимующих лебедей постоянно увеличивается. Если присмотреться, то видно, что птицы держатся семьями. Родители имеют белоснежную окраску, а у молодежи грязно-серое оперение. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее мы рассказывали о том, что вяхири в остались зимовать в Петербурге. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" (Павел Глазков) 

Теги: вуокса, лебеди-кликуны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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