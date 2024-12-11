Вяхири в остались зимовать в Петербурге

Первую зимовку вяхирей в городе отметили зимой 2022-2023 годов.

В Петербурге в середине зимы замечены вяхири. Хотя обычно эти птицы мигрируют на юго-запад Европы, чтобы пережить холодное время года, в последние годы некоторые особи остаются зимовать в северной столице.

Вяхирь считается перелётной птицей, которая покидает город с приходом холодов и возвращается весной. Первую зимовку вяхирей в городе отметили зимой 2022-2023 годов. Тогда несколько особей остались в Южно-Приморском парке: многие жители видели этих крупных голубей.

Как сообщили в среду, 15 января, в телеграм-канале "Ушами филина", этой зимой вяхирей снова наблюдают в парках Санкт-Петербурга. Голубей замечали в Ботаническом саду, в ЦПКиО и в Петергофе.

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Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Ирина Рогова)