Самец утки-мандаринки затесался среди крякв в Лужском районе

Мандаринка относится к роду лесных уток семейства утиных.

Пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти поделилась в своем Telegram-канале видео с самцом утки-мандаринки, который обитает среди крякв в Лужском районе.

Стоит отметить, что мандаринка относится к роду лесных уток семейства утиных. Вес птицы варьируется от 400 до 700 граммов.

Охота на мандаринку запрещена, поскольку она внесена в Красную книгу России как редкий вид.

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Фото и видео: Telegram / Охотнадзор 47