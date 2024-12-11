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Самец утки-мандаринки затесался среди крякв в Лужском районе

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Мандаринка относится к роду лесных уток семейства утиных.

Пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира  Ленобласти поделилась в своем Telegram-канале видео с самцом утки-мандаринки, который обитает среди крякв в Лужском районе.

Стоит отметить, что мандаринка относится к роду лесных уток семейства утиных. Вес птицы варьируется от 400 до 700 граммов.

Охота на мандаринку запрещена, поскольку она внесена в Красную книгу России как редкий вид.

 Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти электричка сбила дикого лося.

Фото и видео: Telegram / Охотнадзор 47

Теги: ленобласть, птицы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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