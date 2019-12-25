В Ленобласти электричка сбила дикого лося

Установлено, что несколько животных внезапно выбежали из лесополосы на железнодорожные пути.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования дикого животного в Ленобласти, рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Утром 24 декабря в дежурную часть линейного отдела на Витебском вокзале поступила информация о том, что на перегоне между станциями Чолово и Тарковичи электропоезд наехал на лося.

На месте происшествия был произведен осмотр, также опросили работников железной дороги. Установлено, что несколько животных внезапно выбежали из лесополосы на железнодорожные пути перед близко идущим составом.

Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, однако из-за малого расстояния столкновения с последним из них избежать не удалось. Зверь погиб от ушибов.

Сотрудниками Санкт-Петербург – Витебского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация по факту гибели дикого животного передана в комитет по охране животного мира. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО