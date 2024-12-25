На станции Старый Петергоф грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Петродворцовом районе Петербурга произошел трагический инцидент: грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Очевидцы рассказали о случившемся в сообществе "Дорожный инспектор".
Происшествие случилось 24 декабря на станции Старый Петергоф. Погибшим оказался мужчина примерно 35-ти лет. Его тело накрыли синим одеялом, на место происшествия были направлены экстренные службы.
По предварительным сведениям, мужчина попал под грузовой состав. Подробности неизвестны.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина попал под поезд на перегоне между станциями Шушары и Царское Село.
Фото и видео: "Дорожный инспектор"
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