На станции Старый Петергоф грузовой поезд насмерть сбил мужчину

На место происшествия были направлены экстренные службы.

В Петродворцовом районе Петербурга произошел трагический инцидент: грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Очевидцы рассказали о случившемся в сообществе "Дорожный инспектор".

Происшествие случилось 24 декабря на станции Старый Петергоф. Погибшим оказался мужчина примерно 35-ти лет. Его тело накрыли синим одеялом, на место происшествия были направлены экстренные службы.

По предварительным сведениям, мужчина попал под грузовой состав. Подробности неизвестны.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина попал под поезд на перегоне между станциями Шушары и Царское Село.

Фото и видео: "Дорожный инспектор"