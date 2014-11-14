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Мужчина попал под поезд на перегоне между станциями Шушары и Царское Село
Сегодня, 10:43
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Мужчина попал под поезд на перегоне между станциями Шушары и Царское Село

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53-летний гражданин из Ульяновской области попытался пересечь железную дорогу в неположенном месте и получил смертельные ранения.

В субботу, 14 декабря, около 14:00 в диспетчерский центр Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД РФ на транспорте поступило сообщение о том, что на участке между станциями Шушары и Царское Село в пригородный поезд, следующий по маршруту "Санкт-Петербург – Оредеж", совершил наезд на мужчину.

Выяснилось, что 53-летний гражданин из Ульяновской области попытался пересечь железную дорогу в неположенном месте прямо перед приближающимся поездом. Машинист многократно подавал громкие звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось. Мужчина получил смертельные ранения.

В настоящий момент сотрудники Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все подробности происшествия.

 Ранее мы сообщили о том, что на железнодорожной станции Кирпичный завод электричка сбила пьяного мужчину.

Фото: УТ МВД РФ по СЗФО

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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