Мужчина попал под поезд на перегоне между станциями Шушары и Царское Село

53-летний гражданин из Ульяновской области попытался пересечь железную дорогу в неположенном месте и получил смертельные ранения.

В субботу, 14 декабря, около 14:00 в диспетчерский центр Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД РФ на транспорте поступило сообщение о том, что на участке между станциями Шушары и Царское Село в пригородный поезд, следующий по маршруту "Санкт-Петербург – Оредеж", совершил наезд на мужчину.

Выяснилось, что 53-летний гражданин из Ульяновской области попытался пересечь железную дорогу в неположенном месте прямо перед приближающимся поездом. Машинист многократно подавал громкие звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Однако из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось. Мужчина получил смертельные ранения.

В настоящий момент сотрудники Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все подробности происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что на железнодорожной станции Кирпичный завод электричка сбила пьяного мужчину.

Фото: УТ МВД РФ по СЗФО