На железнодорожной станции Кирпичный завод электричка сбила пьяного мужчину

С полученными травмами мужчина госпитализирован.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины на железнодорожной станции Кирпичный завод Ленинградской области. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Вчера около пяти часов вечера в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Кирпичный завод электричкой сообщением "Петрокрепость – Санкт-Петербург" травмирован мужчина.

Пострадавшим оказался 52-летний местный житель. Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел вблизи железнодорожного полотна. Машинист, увидев мужчину в габарите локомотива, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

С полученными травмами мужчина госпитализирован.

Ранее на станции Саблино школьница попала под электропоезд.

Фото: Piter.tv