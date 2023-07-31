На станции Саблино школьница попала под электропоезд

Пострадавшую госпитализировали.

На станции Саблино в Ленобласти электричка сбила школьницу. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, вечером 14 ноября девочка-подросток 2009 года рождения переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Она была травмирована электропоездом Петербург — Тосно.

Машинист применил экстренное торможение, подавал сигналы, но столкновения не удалось избежать. Пострадавшую госпитализировали.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Также проверку по факту случившегося проводят в Западном МСУТ СК РФ.

Ранее проводилась проверка по факту смертельного травмирования мужчины на перегоне Лигово — Стрельна.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ