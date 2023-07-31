  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На станции Саблино школьница попала под электропоезд
Сегодня, 12:39
153
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На станции Саблино школьница попала под электропоезд

0 0

Пострадавшую госпитализировали.

На станции Саблино в Ленобласти электричка сбила школьницу. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. 

По предварительным данным, вечером 14 ноября девочка-подросток 2009 года рождения переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Она была травмирована электропоездом Петербург — Тосно. 

Машинист применил экстренное торможение, подавал сигналы, но столкновения не удалось избежать. Пострадавшую госпитализировали. 

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Также проверку по факту случившегося проводят в Западном МСУТ СК РФ.

Ранее проводилась проверка по факту смертельного травмирования мужчины на перегоне Лигово — Стрельна. 

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ 

Теги: подростка сбила электричка, саблино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии