Проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на перегоне Лигово-Стрельна

Мужчина был одет в капюшон и, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент пересечения железнодорожных путей он отвлекся на мобильный телефон.

Во вторник, 12 ноября, в 15:20 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о происшествии на 18 км 6-го пикета перегона Лигово-Стрельна, где электропоездом "Ораниенбаум-1-Санкт-Петербург-Балтийский" произошел наезд на человека.

По данным пресс-службы СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте, проведенные проверки показали, что 66-летний житель Петербурга попытался пересечь железнодорожные пути в неподходящем для перехода месте. Мужчина был одет в капюшон и, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент пересечения железнодорожных путей он отвлекся на мобильный телефон.

Машинист поезда использовал звуковую сигнализацию и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Мужчина получил смертельные травмы. Задержки в движении поездов не возникло.

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего инцидента.

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Фото: Piter.TV