Жительницу Петербурга арестовали за поджог оборудования на станции Саблино

Петербурженку задержали после поджога шкафов управления на железной дороге.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в поджоге оборудования на железнодорожной станции Саблино. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, местная жительница облила бензином и подожгла два шкафа управления стрелочным переводом, после чего скрылась с места происшествия.

На месте поджога правоохранители обнаружили канистру с остатками горючей жидкости. В ходе оперативных мероприятий личность подозреваемой была установлена, а при поддержке Росгвардии женщину задержали.

По данным МВД, она действовала по указанию злоумышленников, которые обманом убедили ее совершить преступление. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт". Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый житель Мурино раскидал электросамокаты и повредил остановку на Северном проспекте.

Фото: Piter.TV