Саблинский водопад высох в Ленобласти

Раньше водопад пересыхал лишь раз в десятилетия, однако в последнее время это происходит гораздо чаще.

Водопад на реке Саблинка (Тосненский район Ленобласти) неожиданно пересох. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Как отмечают авторы фото, раньше водопад пересыхал лишь раз в десятилетия, однако в последнее время это происходит гораздо чаще. Ещё месяц назад воды было достаточно, отмечают жители.

Добавим, что Малый Саблинский водопад находится в посёлке Ульяновка. Он также пересыхал в июле 2021 года в связи с аномальной жарой.

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Фото: ВКонтакте / МЫ ИЗ САБЛИНО!