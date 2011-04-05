Биолог напомнил о правильном дресс-коде для сбора грибов в Ленобласти

Необходимо выбирать одежду в ярких тонах.

В лесах Ленобласти стартует сезон белых грибов. О том, как подготовиться к выходу в лес, рассказал биолог Павел Глазков в своих соцсетях.

Специалист рассказал, что недавно он с семьёй выбирался на "тихую охоту" в Подпорожский район. Он также напомнил, что в лесу не стоит забывать про безопасность: с собой обязательно нужно взять воду, спички и заряженный телефон.

Кроме того, по словам биолога, важно соблюсти дресс-код для леса. Необходимо выбирать одежду в ярких тонах: самыми идеальными вариантами будут ярко-голубой, красный и оранжевый. Кроме того, чтобы выделяться на фоне леса, можно собирать грибы в ведро яркого цвета.

Ранее мы сообщили о том, что биолог Павел Глазков показал кабаний детский сад Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков