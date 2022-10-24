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Биолог Павел Глазков показал кабаний детский сад Ленобласти
Сегодня, 12:29
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Биолог Павел Глазков показал кабаний детский сад Ленобласти

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Специалист пояснил, что малыши остаются полосатыми, а дикие свиньи – самые плодовитые животные.

Сегодня, 29 июля, биолог Павел Глазков в своем-телеграм канале поделился кадрами дикого "детского сада" кабанов Ленобласти.

На кадрах, пояснил Павел Глазков, – стадо из трех взрослых свиней и их поросят. 

Велика вероятность того, что взрослые кабанихи, которых мы видим, это родные сестры.

Павел Глазков, биолог

Специалист сообщил, что малыши остаются полосатыми, а дикие свиньи – самые плодовитые животные. Они способны размножаться уже на первом году жизни. Самцы кабанов живут в одиночестве и присоединяются к стаду только зимой.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге окольцевали краснокнижных птиц из Африки.

Фото: Телеграм / Каждой твари по паре | Павел Глазков

Теги: биолог павел глазков, кабаны в спб и ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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