Биолог Павел Глазков показал кабаний детский сад Ленобласти

Сегодня, 29 июля, биолог Павел Глазков в своем-телеграм канале поделился кадрами дикого "детского сада" кабанов Ленобласти.
На кадрах, пояснил Павел Глазков, – стадо из трех взрослых свиней и их поросят.
Велика вероятность того, что взрослые кабанихи, которых мы видим, это родные сестры.
Павел Глазков, биолог
Специалист сообщил, что малыши остаются полосатыми, а дикие свиньи – самые плодовитые животные. Они способны размножаться уже на первом году жизни. Самцы кабанов живут в одиночестве и присоединяются к стаду только зимой.
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Фото: Телеграм / Каждой твари по паре | Павел Глазков
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